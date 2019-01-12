USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,652.24 $
МОСКВА-11°C01:12
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. культура

Райкин назвал дату открытия обновлённого театра «Сатирикон»

Константин Райкин Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Константин Райкин

культура [ версия для печати ]

Закрытое на реконструкцию в 2015 году здание московского театра «Сатирикон» откроется в декабре 2019 года, сообщил художественный руководитель театра Константин Райкин на встрече с главой Минкультуры РФ Владимиром Мединским.

«В этом году нашему театру исполняется 80 лет. Мы планируем открыть после реконструкции здание "Сатирикона" и выпустить в новом сезоне премьеру», — сказал Райкин, добавив, что просит Минкультуры поддержать постановку.

Мединский ответил худруку «Сатирикона» согласием поддержать новый спектакль.

В настоящее время спектакли «Сатирикона» проходят в здании «Планеты КВН» и в учебном театре Высшей школы сценических искусств.

Ранее News.ru писал о том, что правительство России утвердило распоряжение о бюджетных ассигнованиях в 2019–2021 годах на восстановление восьми объектов культуры в субъектах Федерации. Реконструкция коснётся учреждений в Бурятии, Северной Осетии, Хакасии, Удмуртии, Забайкалье, Мурманской, Омской и Псковской областях.


#театр #Минкультуры #реконструкция #владимирмединский #Сатирикон
самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
News.ru побывал на премьере «неистовой комедии»
культура 22:11, 24 июля 2018
«Сатирикон» представил новое прочтение «Дон Жуана»
News.ru побывал на премьере «неистовой комедии»
Лента новостей
политика 01:00
Москва ответила на идею Киева об отмене права вето в СБ ООН
происшествия 00:41
Nordwind прокомментировала авиаинцидент в Симферополе
в мире 00:33
Шатдаун в США обвалил рейтинг доверия Трампа
общество 00:16
Российские туристы рассказали о самых желанных путешествиях
общество 00:14
Forbes уличил российские СМИ в цитировании лидера ИГ
Другие новости
культура 23:47
Создатели «Пилы» перезапустят «Пункт назначения»
культура 13:31
Бузова и Киркоров борются за путёвку на Евровидение
Коллеги телеведущей считают, что она может добиться успеха
культура 11:31
Имя артиста на Евровидение от РФ назовут в конце января
культура 10:57
Харуки Мураками: в моей душе живёт образ яйца
Загадочная японская душа стала брендом благодаря писателю
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top