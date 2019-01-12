Райкин назвал дату открытия обновлённого театра «Сатирикон»

https://news.ru/storage/news/0ff52cdbbb85392b9b07d22bbcc51278/3bb65beb-2898-40b0-9bc9-66ded8b378ba_850.jpg Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Константин Райкин

Закрытое на реконструкцию в 2015 году здание московского театра «Сатирикон» откроется в декабре 2019 года, сообщил художественный руководитель театра Константин Райкин на встрече с главой Минкультуры РФ Владимиром Мединским.

«В этом году нашему театру исполняется 80 лет. Мы планируем открыть после реконструкции здание "Сатирикона" и выпустить в новом сезоне премьеру», — сказал Райкин, добавив, что просит Минкультуры поддержать постановку.

Мединский ответил худруку «Сатирикона» согласием поддержать новый спектакль.

В настоящее время спектакли «Сатирикона» проходят в здании «Планеты КВН» и в учебном театре Высшей школы сценических искусств.

Ранее News.ru писал о том, что правительство России утвердило распоряжение о бюджетных ассигнованиях в 2019–2021 годах на восстановление восьми объектов культуры в субъектах Федерации. Реконструкция коснётся учреждений в Бурятии, Северной Осетии, Хакасии, Удмуртии, Забайкалье, Мурманской, Омской и Псковской областях.