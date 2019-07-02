https://static.news.ru/photo/cae75d4a-9cdc-11e9-b4cc-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Щукин Фото: Фрагмент портрета работы Дмитрия Мельникова/Wikimedia Commons

Президент Владимир Путин по итогам прямой линии поручил Минкультуры и Минобороны рассмотреть возможность создания музея Щукиных в Москве.

Ведомствам надлежит рассмотреть этот вопрос при участии представителей экспертного сообщества в срок до 1 сентября, говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение назначены министр культуры Владимир Мединский и министр обороны Сергей Шойгу.

Предполагается, что музей будет размещаться в доме на Большом Знаменском переулке, который меценат Сергей Щукин приобрёл в конце XIX века и хранил там шедевры живописи. Сейчас здание находится на балансе Минобороны.

Ранее News.ru писал, что в уральском музее был обнаружен подлинник Питера Рубенса. Речь идёт о картине-эскизе «Положение во гроб». Долгое время она числилась как копия, однако во время реставрации было установлено, что это оригинальная работа голландского художника.