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Путин назвал Тимати прекрасным человеком

Скриншот youtube.com/Хаски

культура [ версия для печати ]

Президент РФ заступился за российских рэперов и предупредил, что задержания артистов ни к чему не приведут. В качестве примера «хорошего» рэпера Владимир Путин назвал Тимати.

«Были и среди моих доверенных лиц. В том числе прекрасный человек Тимати», – сказал президент на пресс-конференции по итогам года. 

Путин призвал также поднимать уровень культуры и подключить к этому процессу искусство. Президент повторил свою мысль о пропаганде наркотиков среди молодёжи, назвав эту тенденцию недопустимой.

«Искусство существует не для потакания низменным интересам», – добавил он.

Дискуссии о роли рэпа в современной России ведутся уже более месяца, с тех пор как задержали рэпера Хаски. На защиту артиста тогда встало много известных людей, даже писатель Захар Прилепин и народный артист Лев Лещенко. С тех пор по стране периодически проходит волна задержаний и отмен концертов хип-хоп-исполнителей. 

18 декабря Владимир Толстой, советник президента РФ по культуре, заявил, что от творчества рэп-исполнителей «нельзя отмахиваться». Он выразил уверенность, что нужно искать диалог с музыкантами, так как «это касается жизни огромного количества молодых граждан нашей страны».

Ранее, как сообщал News.ru, Госдума в качестве поддержки объявила конкурс на лучшего рэпера России. Один из самых одиозных исполнителей российской эстрады Сергей Шнуров, хоть и не являющийся представителем этого движения, назвал попытки депутатов «нелепыми».


#путин #ПРЕЗИДЕНТ #хаски #рэперы #прессконференция
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