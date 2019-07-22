https://static.news.ru/photo/a9a1b974-ac62-11e9-8932-fa163e074e61_1024.jpg наталья солженицина Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин поздравил общественного деятеля, вдову писателя Александра Солженицына Наталью Солженицыну с 80-летием. Поздравление опубликовала пресс-служба Кремля.

Вы посвятили свою жизнь, энергию, дар созидания развитию благотворительности и просветительства, стояли у истоков востребованных образовательных, гуманитарных проектов. Среди них – Музей русского зарубежья, который стал центром сбережения огромного пласта отечественной истории и культуры, связанного с эмиграцией, её творчеством, укладом и традициями, – говорится в тексте поздравления.

Президент отметил, что работы Александра Солженицына являются неотъемлемой и очень важной составляющей духовного наследия России. По словам Путина, Наталья Солженицына остаётся единомышленником и ближайшим соратником великого писателя, делая многое для сохранения его трудов и идей, передавая потомкам «память об этом ярком, уникальном человеке, о его роли в утверждении принципов справедливости и демократии в нашей стране».

Как писал News.ru, Владимир Путин наградил Наталью Солженицыну орденом Святой великомученицы Екатерины «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность».