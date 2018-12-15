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Путин лично вручил премию лингвисту Вербицкой

Президент России Владимир Путин kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

культура [ версия для печати ]

Президент РФ Владимир Путин лично в Санкт-Петербурге вручил премию за вклад в укрепление единства российской нации академику Людмиле Вербицкой.

«Это особый знак и особая награда, и звучит по особенному — за вклад в укрепления российской нации. Вам огромное спасибо», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что поздравил лингвиста с большим удовольствием и вручил заслуженную награду. Глава государства подчеркнул, что русский язык, как государствообразующий, играет особую роль в укреплении нации.

Людмила Алексеевна Вербицкая — лингвист-русист, доктор филологических наук, член Российской академии образования, профессор СПбГУ и его ректор с 1994 по 2008 год.

Ранее News.ru писал о том, что Владимир Путин поздравил с юбилеем художественного руководителя Санкт-Петербургской государственной филармонии Юрия Темирканова. Президент РФ также одобрил инициативу пианиста Дениса Мацуева провести в 2023 году Год музыки в честь 150-летия композитора Сергея Рахманинова.


#россия #путин #САНКТПЕТЕРБУРГ #премия #лингвист
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