Путин лично вручил премию лингвисту Вербицкой

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Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин лично в Санкт-Петербурге вручил премию за вклад в укрепление единства российской нации академику Людмиле Вербицкой.

«Это особый знак и особая награда, и звучит по особенному — за вклад в укрепления российской нации. Вам огромное спасибо», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что поздравил лингвиста с большим удовольствием и вручил заслуженную награду. Глава государства подчеркнул, что русский язык, как государствообразующий, играет особую роль в укреплении нации.

Людмила Алексеевна Вербицкая — лингвист-русист, доктор филологических наук, член Российской академии образования, профессор СПбГУ и его ректор с 1994 по 2008 год.

Ранее News.ru писал о том, что Владимир Путин поздравил с юбилеем художественного руководителя Санкт-Петербургской государственной филармонии Юрия Темирканова. Президент РФ также одобрил инициативу пианиста Дениса Мацуева провести в 2023 году Год музыки в честь 150-летия композитора Сергея Рахманинова.