Путин лично поздравил с юбилеем Юрия Темирканова

Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Санкт-Петербургской государственной филармонии Юрия Темирканова.
Главному дирижёру Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра исполнилось 80 лет.
Глава государства выступил с поздравительной речью на гала-концерте XIX Международного зимнего фестиваля «Площадь искусств», сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин отметил, что такой человек, как Юрий Темирканов, способен открывать людям «бесконечный мир музыки». Также он отметил, что юбиляр не только руководит филармонией, но и преподает и участвует в благотворительных проектах.
Народный артист СССР Юрий Темирканов работает главным дирижёром академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии с 1988 года. С 4 марта 2016 года назначен президентом Международного Центра Рерихов. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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