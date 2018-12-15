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Путин лично поздравил с юбилеем Юрия Темирканова

Юрий Темирканов kremlin.ru

Юрий Темирканов

культура [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Санкт-Петербургской государственной филармонии Юрия Темирканова.

Главному дирижёру Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра исполнилось 80 лет.

Глава государства выступил с поздравительной речью на гала-концерте XIX Международного зимнего фестиваля «Площадь искусств», сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин отметил, что такой человек, как Юрий Темирканов, способен открывать людям «бесконечный мир музыки». Также он отметил, что юбиляр не только руководит филармонией, но и преподает и участвует в благотворительных проектах.

Народный артист СССР Юрий Темирканов работает главным дирижёром академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии с 1988 года. С 4 марта 2016 года назначен президентом Международного Центра Рерихов. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее президент Р Ф Владимир Путин одобрил инициативу пианиста Дениса Мацуева провести в 2023 году Год музыки в честь 150-летия композитора Сергея Рахманинова, писал News.ru.


#САНКТПЕТЕРБУРГ #владимирпутин
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