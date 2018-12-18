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Русский музей рассказал о найденном портрете Пушкина

rusmuseum.ru

культура [ версия для печати ]

Сотрудники Русского музея рассказали подробности уникального открытия, которым стал считавшийся утраченным портрет Пушкина работы Кузьмы Петрова-Водкина. Обнаружить картину, самолично уничтоженную художником, удалось при помощи специальной аппаратуры.

Всё это время портрет поэта скрывался под эскизом «Колхозницы», сквозь который работники музея и разглядели знакомые очертания, созданные Петровым-Водкиным в 1930-х годах. Работу художник почему-то посчитал неудачной, сообщается на сайте музея.

«При исследовании, используя аппаратуру для того, чтобы увидеть изображение под верхним слоем, нам удалось идентифицировать человека, который изображен под этими работницами… Вот здесь голова поэта, плечи, сюртук, он сидит на диване», — рассказал заведующий отделом технологических исследований музея Сергей Сирро.

Находку сотрудники музея считают уникальной, а само событие — большим открытием в мире искусства.

Ранее News.ru сообщал, что реставрация повреждённой картины Ивана Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» начнётся не ранее мая будущего года, сообщила главный хранитель музейных предметов Третьяковской галереи Татьяна Городкова. По её словам, на данный момент идёт подготовка к работе.


#музеи #картины #Пушкин
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