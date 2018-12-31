Программа «Голубой Ургант» появилась на YouTube

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Команда телеведущего Ивана Урганта представила программу «Голубой Ургант». В шоу, снятом в классической стилистике новогодних музыкальных капустников прошлых лет, молодые российские исполнители спели песни звёзд 90-х, а популярные стендап-комики прочитали монологи советских сатириков.

Полная версии программы опубликована на YouTube-канале «Вечернего Урганта». В ней приняли участие популярные современные артисты: Иван Дорн, Гречка, Feduk, Монеточка, Little Big, Антоха МС, а также стендап-комики Данила Поперечный и Илья Соболев. Финальным номером программы стало выступление Филиппа Киркорова, который пришёл без приглашения и спел песню «Зайка моя», но уже в опустевшей студии.

Ранее News.ru писал о том, что рэпер Баста станет первым рэпером, который появится на уже традиционном «Голубом огоньке».