Прима-балерина Наталья Осипова возвращается в Москву

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Наталья Осипова

Одна из самых востребованных балерин современности Наталья Осипова представит программу «Лёгкое дыхание» (The Light Breath) в ММДМ 28−29 января. В рамках проекта артистка покажет свои самые яркие работы и новые композиции. В Москве Осипова нечастый гость.

Прима-балерина Ковент Гарден хорошо известна ценителям балета. Билеты на её выступления по всему миру раскупаются почти мгновенно. Несмотря на контракт с Королевским театром Лондона, Осипова выступает и на других площадках. Главный критерий отбора — материал, позволяющий выразить себя и себе же бросить вызов.

На 32-летнюю балерину обратили внимание еще на выпускном спектакле Московской академии хореографии. И сразу же предрекли успех. Невероятный прыжок, вращения и бешеный ритм заставили говорить о себе. Её визитной карточкой за годы стали партии Китри, Жизели, Одетты/Одилии и многие другие. В репертуаре не только классика, но и современный балет в постановках Артура Питы, Роя Ассафа, Сири Лабри Шеркубаи.

Осипова не раз повторяла, что не обладает идеальной балетной фигурой и данными, но каждый раз она уходит из театра последней, добиваясь идеального исполнения. Работоспособность и фанатизм в профессии — ещё одна характеристика звезды.

В течение двух вечеров в Москве балерина покажет отрывки из лучших ролей и новую танцевальную композицию, поставленную специально для неё и её партнёра Джейсона Киттельбергера.