https://static.news.ru/photo/0cae520e-b6c0-11e9-8a5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал смерть шансонье Вилли Токарева. По его словам, музыкант был для него символом шансона, поэтому известие о смерти вызвало у него искреннюю грусть.

Конечно, мы были знакомы и работали вместе. Для нас он был символом шансона. «Небоскрёб, небоскрёб, а я маленький такой» — эти строки мне запомнились, можно сказать, с детства, — вспомнил Пригожин.

Он подчеркнул, что его песни стали символичными для целого поколения эмигрантов, которые уехали в Америку сразу после развала Советского Союза. По его словам, образ артиста был незабываемым и ни на кого не похожим, передаёт Национальная служба новостей .

Грустная новость. Светлая ему память, — заключил продюсер.

О смерти известного музыканта сообщил его сын Антон Токарев. Исполнитель скончался на 85-м году жизни. По предварительной версии, он ушёл из жизни после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.

Ранее News.ru писал, что память Вилли Токарева могут увековечить. Это предложение готова поддержать столичная комиссия по монументальному искусству.