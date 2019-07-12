С 13 по 14 июля в Москве по традиции пройдёт Большой Итальянский Фестиваль. Директор Национального агентства Италии по туризму ЭНИТ Джорджио Пальмуччи рассказал News.ru о том, что организаторы подготовили для гостей мероприятия, и о том, как туристы из России любят проводить время в гостеприимной солнечной стране.

— В середине июля в Москве пройдёт Большой Итальянский Фестиваль. Кто был инициатором этой идеи? Какое количество гостей ожидается?

— Большой Итальянский Фестиваль проводится уже третий год при поддержке посольства Италии и правительства Москвы. Мы сделали его бесплатным, чтобы познакомить москвичей и гостей столицы с итальянским стилем жизни. В рамках фестиваля будет воссоздана атмосфера Апеннинского полуострова, представлено богатое художественное и культурное наследие нашей страны и, конечно, изысканная итальянская кухня. Популярность мероприятия растёт из года в год, он привлекает внимание тысяч людей, которые интересуются Италией. В 2018 году он стал финалистом премии «Событие года» в категории «Лучший городской фестиваль».

— Каким образом идея фестиваля способствует развитию туризма?

— Бренд «Италия» уникален по своему характеру. Продукция «Made in Italy» давно завоевала любовь российской публики. В дни фестиваля посетители смогут спланировать поездку в нашу страну и воспользоваться спецпредложениями туроператоров в зоне «Travel Market», а также приобщиться к лёгкому стилю жизни нашей страны, к её культуре, искусству и языку в рамках специальных мастер-классов. Впервые будет организована зона публичных выступлений «Hello! Italy», где известные люди поделятся впечатлениями о «своей Италии» и ответят на вопросы слушателей. В зоне «Music&StandUp» выступят итальянские ди-джеи, в том числе Фередико Арнальди и Кристиано Риги. Также всем желающим предложат испытать свои силы в отжиме винограда: мы заготовили целых 500 килограммов. Гостей праздника ожидают исторические реконструкции, модные показы и выступления. На несколько дней «сердце Италии» перенесётся в российскую столицу.

традиционный сицилийский десерт "Канноли" АГН "Москва"

— Планируются ли другие культурные события в России в этом году?

— ЭНИТ подготовило обширную программу культурных событий, направленных на продвижение туризма на российском рынке. Среди них «Итальянский карнавал», «Свадьба по-итальянски», а также ряд мероприятий, организуемых совместно с музеем Эрмитаж. Также мы примем участие в туристической выставке MITT и «Иннопроме», вручим премию в сфере MICE.

— Каковы основные принципы работы агентства в России для продвижения Италии в качестве туристического направления? Работаете ли вы с российскими регионами? Если да, то могли бы вы рассказать об этом подробнее?

— Наше агентство имеет 30 представительств в разных странах мира, включая Россию, и их работа координируется из головного офиса в Риме. Филиалы осуществляют работу по продвижению туристических предложений и ведут активный мониторинг въездного туризма на международном уровне. Национальное Агентство по Туризму применяет инклюзивную стратегию и не устанавливает ограничений, привлекая как можно большее количество областей к продвижению туризма. Российские туроператоры относительно молоды, большинство из них работает менее 20 лет. Рынок по-прежнему очень фрагментирован из-за большого количества маленьких компаний. Более 70% агентств — малого или среднего размера. Более крупные операторы отдают предпочтение массовому туризму, в меньшей степени специализируются в организации индивидуальных туров и не так востребованы состоятельными клиентами.

— Традиционно Италия была одним из самых популярных направлений для российских туристов. Верно ли, что большинство россиян приезжает к вам из Москвы и Санкт-Петербурга? Как Италия может привлекать туристов из других российских регионов, учитывая разницу в зарплатах между москвичами и жителями других областей?

— В Москве и Санкт-Петербурге расположены самые крупные аэропорты, поэтому жители этих городов пользуются своим стратегическим положением, но они не единственные. Итальянская туристическая отрасль способна удовлетворить любую потребность россиян и рассчитана на любой кошелёк. Росту посещаемости очень способствует упрощение визовых процедур: десять лет назад россияне получили возможность подать документы на визу более чем в 20 городах России через филиалы итальянского визового центра, действующие там.

— По вашему мнению, Италия — это, скорее, направление для индивидуального или организованного туризма из России? Какую категорию туристов можно назвать наиболее перспективной?

— В последние годы мы отмечаем очень быстрый рост индивидуального туризма. Если в 2011 году на таких путешественников приходилось порядка 35% от числа выданных виз, то к 2018 году оно достигло уже 60%. К тому же россиянам становится всё проще получить многократную визу сроком действия от шести месяцев до пяти лет, что стимулирует индивидуальный туризм и поездки по «горячим» путёвкам. Ещё одним важным фактором является постоянно растущая доступность сайтов для самостоятельного бронирования билетов и проживания.

туристы на пляже Римини eye ubiquitous / hutchison/Global Look Press

— Какова статистика российского турпотока в Италию? Какие показатели ожидаются по итогам года?

— В 2018 году количество российских туристов, останавливавшихся в итальянских отелях, составило около 5,4 млн, что на 6% больше показателей 2017 года. Наша страна впервые заняла третье место среди самых популярных направлений отдыха российских граждан. Положительную динамику показала и продажа турпакетов в Италию: ровно половина опрошенных российских туроператоров отмечает рост. Летом 2019 года мы фиксируем увеличение числа туристов на 10%-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Какие итальянские города чаще всего посещают российские туристы и какой вид отдыха они предпочитают?

— Чаще всего россияне выбирают Рим, Римини, Венецию, Милан и Флоренцию. На их долю приходится 42,5% от всего российского турпотока в Италию. В топ пять регионов входят Венето, Эмилия-Романья, Ломбардия, Тоскана и Лацио. На их долю приходится 67% от общего числа туристов из России. Российские путешественники активно ищут новые ощущения: они отдают предпочтение термам, спорту на открытом воздухе и гастрономии.

— Что бы вы посоветовали посетить российским туристам, приезжающим в Италию впервые?

— Следуйте по своему личному маршруту, и пусть Италия удивит вас. Привезите домой, в первую очередь, ваши впечатления от жизни по-итальянски, а не фотографии.