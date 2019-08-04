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Мосгордума обязательно рассмотрит предложения об увековечивании памяти певца Вилли Токарева, если они поступят. Об этом заявил глава комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Если будут поступать предложения, то в любом случае и дума рассмотрит, и правительство. Он был удивительный народный певец, он яркий представитель шоу-бизнеса, — цитирует Герасимова РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее в московской комиссии по монументальному искусству сообщили о готовности поддержать просьбу об увековечении памяти шансонье.

Вилли Токарев умер в возрасте 84 лет. По некоторым данным, он ушёл из жизни после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.