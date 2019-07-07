https://static.news.ru/photo/f789ba94-a0c6-11e9-b423-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/News.ru

Журналист Владимир Познер заявил о выходе из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который выступает организатором телевизионной премии ТЭФИ. Он также призвал руководство фонда Академии российского телевидения (АРТ) отказать Комитету в праве на использование бронзовой статуэтки «Орфея» работы скульптора Эрнста Неизвестного, которую вручают победителям конкурса.

По мнению Познера, «ТЭФИ потерял своё общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других». При этом он назвал «совершенно недемократическим» процедуру определения призёров.

В обращении к руководству Академии российского телевидения, опубликованном на официальном сайте журналиста , он напомнил, что она была создана в 1994 году для проведения Национального телевизионного конкурса «ТЭФИ». Тогда Владимир Познер был избран президентом АРТ и оставался на этом посту до 2008 года. Он ушёл с должности по собственному желанию, когда творческое состязание, по его словам, стало кулуарным соревнованием за количество членов телеакадемии, которые представляли ведущие федеральные каналы и распределяли призы.

Несмотря на усилия следующего президента АРТ Михаила Швыдкого, «человека гораздо более дипломатичного и склонного договариваться» общенациональный телевизионный конкурс, считает Познер, «почил в бозе». В 2014 году, напомнил журналист, был создан Комитет индустриальных телевизионных премий, который взял на себя функции организатора ТЭФИ и распределителя призов, однако в конечном итоге «отодвинул Академию <...> от участия в определении лучших программ и телевизионщиков страны».

Познер также напомнил об обещании, которое было дано Эрнсту Неизвестному, когда тот согласился создать статуэтку: если конкурс утратит демократические принципы, которые изначально легли в его основу, бронзовый «Орфей» в качестве приза вручаться не будет.

Сейчас, считает журналист, именно такой момент и наступил.

Ранее, как писал News.ru, Владимир Познер рассказал, что больше всего удручает его в России. Среди таких факторов он назвал бедность людей, их пассивность, а главное — нежелание пытаться что-либо менять.