Громкое событие произошло в телевизионных кругах. Журналист Владимир Познер заявил о выходе из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который выступает организатором телевизионной премии ТЭФИ. На своём сайте он опубликовал обращение к руководству Академии российского телевидения (АРТ), в котором заявил, что «ТЭФИ потерял своё общенациональное значение, лишился того статуса, которым он, безусловно, обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других».

Владимир Познер напомнил, что Академия российского телевидения была создана в 1994 году для проведения Национального телевизионного конкурса «ТЭФИ». Тогда журналист был избран президентом АРТ и оставался на этом посту до 2008 года. С должности он ушёл по собственному желанию, когда творческое состязание, по его словам, стало кулуарным соревнованием за количество членов телеакадемии, которые представляли ведущие федеральные каналы и распределяли призы.

По словам Познера, несмотря на усилия следующего президента АРТ Михаила Швыдкого, «человека гораздо более дипломатичного и склонного договариваться», общенациональный телевизионный конкурс «почил в бозе». В 2014 году был создан Комитет индустриальных телевизионных премий, который взял на себя функции организатора ТЭФИ и распределителя призов. Однако в итоге он «отодвинул Академию <...> от участия в определении лучших программ и телевизионщиков страны», считает журналист.

Познер также напомнил об обещании, которое было дано Эрнсту Неизвестному, когда тот согласился создать статуэтку: если конкурс утратит демократические принципы, которые изначально легли в его основу, бронзовый «Орфей» в качестве приза вручаться не будет.

Михаил Швыдкой АГН «Москва»

Учитывая совершенно недемократический характер определения победителей конкурса Комитета индустриальных телевизионных премий, я обращаюсь к руководству АРТ с просьбой отказать Комитету во вручении статуэтки ТЭФИ, чтобы она вернулась той организации, для которой она задумывалась изначально: Академии российского телевидения, - говорится в обращении Владимира Познера.

News.ru поговорил с членами Академии Российского телевидения, журналистами и кинокритиками и выяснил их мнение о том, имеет ли журналист права на будущее статуэтки ТЭФИ, а также узнал, в каком, на их взгляд, состоянии, на сегодняшний день находится премия.

По мнению телевизионного режиссера-постановщика, члена Академии Российского телевидения Андрея Верещагина, Познер обладает полным правом на то, чтобы обращаться к АРТ с такой просьбой касательно статуэтки.

Познер выступает от своего лица. Я считаю, что он абсолютно прав. Это мое личное мнение. Андрей Верещагин член Академии Российского телевидения

Отвечая на вопрос о состоянии ТЭФИ, он заявил, что в то время, когда призы премии вручались с участием профессиональных гильдий, решения были достаточно объективны. Сегодня же, по словам Верещагина, решения субъективны, и он зачастую не может понять на каком основании та и ли иная работа получает приз. При этом эксперт отметил, что частая смена форматов ТЭФИ не делает премию популярной.

Мы можем по разным причинам не любить Оскар, но нельзя отрицать того, что в этом конкурсе существуют традиции, которые десятилетиями не меняются. Это работает только на пользу, повышая авторитет этой премии. А что касается ТЭФИ, то я не удивлюсь, если завтра опять поменяют регламент, еще что-то придумают. Это идёт не от большого ума, как мне кажется, и выглядит достаточно истерично со стороны, - заявил Андрей Верещагин.

Владимир Познер и статуэтка ТЭФИ Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

При этом он выразил согласие с мнением Владимира Познера и заявил, что ТЭФИ теряет свою ценность. Премию, по словам собеседника News.ru, нужно преобразовывать, однако на сегодняшний день сделать это не представляется возможным. По этой причине, как считает член АРТ, вместо ТЭФИ нужно создавать новую премию, которая будет основываться на незыблемых началах. Он также высказался о необходимости пересмотра номинаций, в частности, предложил выделить лицензионные программы, иначе ТЭФИ, по его мнению, в таком случае не является авторским призом.

Я говорил об этом на заседаниях в Академии. По какому принципу вручаются призы программе «Кто хочет стать миллионером»? Такая программа существует в каждой стране. У нас всегда было замечательное своеобразное телевидение. Можно ввести номинацию на лучшею лицензионную программу, а все остальное должно быть наше. Пускай это консервативно, но это мое мнение, — пояснил член Академии Российского телевидения.

С тем, что Познер имеет право просить отказать Комитету индустриальных телевизионных премий во вручении статуэтки ТЭФИ согласен и кинодокументалист, кинокритик и сценарист Андрей Шемякин. Однако, как он отмечает, журналист должен подтвердить слова Неизвестного о том, на каких условиях он даёт возможность распоряжаться статуэткой.

Главное, чтобы договор был юридически зафиксирован. А также, чтобы был объявлен конкурс на другую статуэтку. Однако в таком случае, как мне кажется, уход Познера приобретёт необратимый характер. Тут разница в том, что можно хлопнуть дверью и навсегда разругаться, а можно просто совершить личный поступок, на который он естественно, как и каждый человек, имеет право. Андрей Шемякин кинокритик и сценарист

При этом он отметил, что не считает возможным оценивать уход Познера, поскольку сам два раза получал ТЭФИ. По словам Шемякина, поступок журналиста говорит о том, что пришло время индивидуальных поступков. Существует мнение, что за уходом Владимира Владимировича последует парад выходов из разных Академий тех людей, которые формально в них находиться не хотят, рассказал собеседник News.ru. Самому же кинокритику кажется, что эта история скорее окажет большее влияние на СМИ и станет причиной подогретой общей атмосферы.

АГН «Москва»

Андрей Шемякин рассказал, что давно не следил за ТЭФИ, однако знает только, что все премии сегодня находятся в сложном состоянии, потому что спектр возможности выбора победителей сужается и он становится более политизированным.

Киновед, кинокритик, журналист Александр Шпагин, в свою очередь, заявил о том, что не видит разницы в том, какая именно статуэтка будет вручаться победителям премии.

Если члены жюри поведутся на просьбу журналиста и согласятся с ней, то флаг Познеру в руки. А если они поднимут бунт, то я думаю, что Владимиру Владимировичу стоит отойти, потому что договор с Неизвестным достаточно условен, как я понимаю. Познер не автор статуэтки, чтобы её отзывать. И не у него находятся на статуэтку полные юридические права, если он затеет судебную тяжбу. Хоть он вряд ли будет этим заниматься, уж больно повод ничтожный, - пояснил Александр Шпагин. Александр Шпагин киновед, кинокритик

Он также рассказал, что сначала, когда он прочёл новость о том, что Познер покидает состав жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, он счёл поступок журналиста вздорным. Однако позже кинокритик с ним согласился.

Владимир Владимирович является стопроцентным демократом. Он всегда выступает против того, чтобы некое место превращалось в пространство для выдачи преференций для мэйджоров. Так что Познер абсолютно последователен. Он увидел, что ТЭФИ начала превращаться именно в такое пространство и поэтому совершил демарш, — заявил Шпагин.

По его мнению, поступок журналиста нельзя назвать бесполезным, так как выход из организации фигуры столь крупного уровня приводит к тому, что «болото» начинает «бурлить». Однако, как опасается киновед, «болото» это в скором времени всё равно затянется «ряской». А тот факт, что председатель совета Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой никак не хочет комментировать эту ситуацию (в приёмной Швыдкого News.ru сообщили, что культурный деятель не даёт комментарии касательно ухода Познера), говорит о том, что менять он её не собирается, отметил Шпагин. Он пояснил, что любая организация в начале своей деятельности так или иначе придерживается демократических ценностей, а позже «дубеет»: в ней появляются «главные» люди, и она становится в той или иной степени формой получения денег или других преференций, а пробиться в нее становится практически нереально.

АГН «Москва»

Член Академии Российского телевидения Роман Синтоцкий, комментируя просьбу Познера касательно статуэтки, отметил, что журналист «стоял у руля» и был одним из основателей ТЭФИ. Однако тот факт, что он принял такое решение не означает, что нужно беспрекословно ему подчиняться. Решить вопрос с судьбой статуэтки Эрнста Неизвестного, по мнению Синтоцкого, должны члены Академии.

При этом собеседник News.ru отметил «прекрасное состояние» конкурса ТЭФИ-регион. По его словам, горячие споры, которые происходят при вручении премии, говорят о том, что региональное телевидение «не болеет».

Журналист Семен Новопрудский, в свою очередь, считает, что Познер вряд ли сможет распоряжаться будущим статуэтки работы Неизвестного.

Неизвестный согласился сделать статуэтку именно под Познера, когда он был президентом телеакадемии. И журналист сейчас транслирует позицию покойного великого скульптора по поводу этой премии и этой статуэтки. Семён Новопрудский журналист

При этом он отметил, что ТЭФИ действительно давно переживает кризис, который является отражением кризиса телевидения, превратившегося в смесь «вульгарной пропагандистской машины и тупого отсталого варианта технологии развлечений». Премия скорее всего останется, но её репутация в профессиональной среде давно дискредитирована, заявил Новопрудский. По его словам, Познер не желает иметь к ней отношения.