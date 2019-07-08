https://static.news.ru/photo/7b54044a-a17d-11e9-a95f-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Познер Фото: Руслан Исхаков/News.ru

Журналист Владимир Познер заявил, что выходит из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который выступает организатором премии ТЭФИ, из-за «зависти и недоброжелательности в телевизионном мире».

Познер надеялся, что Академии удастся сделать ТЭФИ престижнейшим призом, который приобретёт международный вес. Однако члены жюри, представлявшие Первый канал, Россию и НТВ, голосовали за своих коллег, чем нарушали правила.

Я недооценил уровень зависти и недоброжелательности в телевизионном мире, — написал телеведущий в обращении к фонду «АРТ».

Он также добавил, что конкурс «почил в бозе» из-за того, что был создан Комитет индустриальных телевизионных премий, который лишил «академиков» права определять лучшие программы и лучших телевизионщиков страны.

Ранее, как писал News.ru, Владимир Познер рассказал, что больше всего удручает его в России. Среди таких факторов он назвал бедность людей, их пассивность, а главное — нежелание пытаться что-либо менять.