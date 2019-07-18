https://static.news.ru/photo/08fb212a-a9e9-11e9-a0f6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

На портале «Узнай Москву» появился маршрут, посвященный жизни и творчеству поэта Владимира Маяковского.

Экскурсия занимает примерно два часа и проходит по семи локациям, связанным с разными периодами жизни Маяковского. Начинается маршрут от дома, где поэт жил с Лилей и Осипом Брик, а завершается у памятника Маяковскому на Триумфальной площади, передаёт « Москва 24 ».

Как писал News.ru ранее, начальник управления туризма Киевской городской госадминистрации Антон Тараненко сообщил, что в украинской столице запустят тематическую экскурсию по мотивам сериала телеканала HBO «Чернобыль».