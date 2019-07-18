На портале «Узнай Москву» появился маршрут, посвященный жизни и творчеству поэта Владимира Маяковского.
Экскурсия занимает примерно два часа и проходит по семи локациям, связанным с разными периодами жизни Маяковского. Начинается маршрут от дома, где поэт жил с Лилей и Осипом Брик, а завершается у памятника Маяковскому на Триумфальной площади, передаёт «
Как писал News.ru ранее, начальник управления туризма Киевской городской госадминистрации Антон Тараненко сообщил, что в украинской столице запустят тематическую экскурсию по мотивам сериала телеканала HBO «Чернобыль».