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Последний фильм Задорнова покажут 1 января

Михаил Задорнов Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Михаил Задорнов

культура [ версия для печати ]

Россиянам покажут последний фильм сатирика Михаила Задорнова. Это художественная картина — комедия «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка».

Задорнов написал сценарий картины, был продюсером и художественным руководителем, но доснять фильм не успел.

После смерти артиста Марина Орлова, исполнительница главной роли, пообещала закончить съёмки и стала продюсером фильма. Режиссёром комедии выступил Дмитрий Панченко.

«Это сказка, жанр, в котором сейчас практически никто не работает. Добрая, позитивная, которую можно смотреть всей семьёй, не боясь обнаружить там какую-то пошлость», — сказал Панченко.

Задорнов снялся в одной из сцен. Юморист также озвучил весь закадровый текст.

Одну из ролей отдали родной дочери артиста Елене Задорновой. Девушка сыграла военного советника.

Премьера фильма состоится на телеканале НТВ 1 января 2019 года.

Трейлер «последнего фильма Задорнова» опубликован в сети Интернет.

Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года на 70-м году жизни в результате борьбы с онкологическим заболеванием.

Ранее News.ru опубликовал умные высказывания писателя-сатирика, которые заставят задуматься.


#москва #фильм #михаилзадорнов
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