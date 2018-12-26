Последний фильм Задорнова покажут 1 января

Россиянам покажут последний фильм сатирика Михаила Задорнова. Это художественная картина — комедия «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка».
Задорнов написал сценарий картины, был продюсером и художественным руководителем, но доснять фильм не успел.
После смерти артиста Марина Орлова, исполнительница главной роли, пообещала закончить съёмки и стала продюсером фильма. Режиссёром комедии выступил Дмитрий Панченко.
«Это сказка, жанр, в котором сейчас практически никто не работает. Добрая, позитивная, которую можно смотреть всей семьёй, не боясь обнаружить там какую-то пошлость», — сказал Панченко.
Задорнов снялся в одной из сцен. Юморист также озвучил весь закадровый текст.
Одну из ролей отдали родной дочери артиста Елене Задорновой. Девушка сыграла военного советника.
Премьера фильма состоится на телеканале НТВ 1 января 2019 года.
Трейлер «последнего фильма Задорнова» опубликован в сети Интернет.
Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года на 70-м году жизни в результате борьбы с онкологическим заболеванием.
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