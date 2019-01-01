«Полицейский с Рублёвки» возглавил российский прокат

https://news.ru/storage/news/dde736ec5f1f1776c80fb1cf6f4ab3c1/5911afb4-3ac0-4332-bf9a-b06d45879203_850.jpg Каропрокат

Кадр из фильма «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»

Кинокомедия «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» собрала в выходные 245,8 млн рублей. Таким образом, она остаётся лидером отечественного проката.

Второе место в рейтинге кассовых сборов занял фильм «Ёлки последние». Их показатель составил 193,1 млн рублей, сообщает Kinobusiness. Замыкает тройку лидеров американская лента «Гринч», которая собрала 128,3 млн рублей.

Ранее News.ru писал, что режиссёр и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков считает обидным, что западное кино собирает в российском прокате миллиарды. Он полагает, что зарубежные фильмы нужно дозировать.