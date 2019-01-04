«Полицейский с Рублёвки» стал миллиардером

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Кадр из фильма «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»

Комедия «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» с участием актёра Александра Петрова за первые две недели собрала в прокате более миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

С 20 декабря по 2 января картину посмотрели более 3,4 млн зрителей.

Фильм является киноверсией популярного сериала, который выходит на телеканале ТНТ с 2016 года. Во многом именно этим эксперты объясняют его успех.

«Фильм новогодний, а значит, будет хорошо собирать кассу как минимум до конца праздников», — цитирует РБК главного редактора интернет-портала о кино Сергея Лаврова.

Создатели картины не раскрывают ни его производственный, ни маркетинговый бюджет, однако утверждают, что «Полицейский с Рублевки» уже окупился в прокате.

По данным РБК, на съёмки было потрачено менее 100 млн рублей. Как правило, кинотеатры оставляют себе половину сборов, 10−15% берет дистрибьютор, оставшиеся 35−40% достаются создателям картины. Таким образом, делает вывод издание, лента окупилась уже по итогам первого уикенда, собрав с 20 по 23 декабря почти 314 млн руб.

«Полицейский с Рублёвки» стал одиннадцатым отечественным фильмом, который собрал в российском прокате более миллиарда рублей. В списке «миллиардеров» также «Лёд», «Движение вверх», «Последний богатырь», «Сталинград», «Викинг», «Экипаж» и другие.

Ранее News.ru сообщал, что суммарные сборы российских кинотеатров за первый день наступившего года составили 480 млн рублей. Это рекордная цифра для России, которая на 17% превысила показатель прошлого года.