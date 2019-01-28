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Похищение картины Куинджи может принести пользу

museumsnob/t.me/Global Look Press

культура [ версия для печати ]

Похищение картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» может стать своеобразной рекламой. Благодаря инциденту интерес к выставке возрастёт, заявил академик Российской академии художеств Сергей Заграевский.

Художник предрёк Третьяковской галерее, где и находилось полотно, «огромные» очереди, несмотря на минусовую температуру, пишет «Москва 24».

«История очень сильно подогрела интерес к выставке. <...> Я надеюсь, что реставрация будет минимальной: картину просушить, удалить пыль, если это стройка, и вставить обратно в раму», — рассказал эксперт.

Практически сразу после инцидента полиция задержала мужчину, который вынес из Третьяковской галереи произведение искусства. Стражи порядка изъяли и само творение Куинджи — «Ай-Петри.Крым» прятали в подмосковном посёлке Заречье.

Ранее News.ru сообщал — вечером 27 января неизвестный мужчина в форме музейного работника на глазах у посетителей снял картину со стены, вынул из рамы и спокойно вышел из зала. МВД возбудило уголовное дело по статье 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Максимальное наказание по ней — 15 лет тюрьмы и штраф до 500 тыс. рублей.


#крым #Третьяковка #искусство #картины #АрхипКуинджи #куинджи
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