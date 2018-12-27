Подарок Лолиты для Порошенко стал ударом для Тимошенко

https://news.ru/storage/news/ba6efd4d5dcb4b4981f33a579f88369f/5f59513b-9931-4a69-97b0-68a2c336cea0_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лолита Милявская

Скандальное признание Лолиты по поводу Крыма назвали настоящим подарком для украинского президента Петра Порошенко. Певицу, признавшую Крым украинским, также могут использовать и другие силы перед выборами в республике.

«Такой подарок от Лолиты для Порошенко стал настоящим ударом под дых для Тимошенко и Зеленского. Ведь они не при власти и Милявскую в полной мере обласкать не могут», — сказал News.ru член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ Вадим Манукян.

Однако и кандидат-комик Владимир Зеленский, и политик Юлия Тимошенко, скорее всего, тоже придумают, как обернуть «фактор Лолиты» к своей выгоде, уверен эксперт.

Для самой певицы её демарш может закончиться плачевно, добавил он. Когда шумиха утихнет, Милявскую, возможно, будут ждать пустые залы в России, тогда въезд на Украину может оказаться для неё как нельзя кстати.

«Если Порошенко не окончательный идиот, то он сейчас резко пересмотрит запрет на въезд Лолиты на территорию Украины. От себя я бы ему посоветовал вручить Милявской звание народной артистки Украины. Ведь Пётр Алексеевич раскольников обожает», — сказал Манукян.

Для российской певицы Лолиты стало большой неожиданностью закрытие ей въезда на Украину. Артистку подвела обычная поездка в Крым: украинские власти не делают исключения ни для кого и считают любой визит на полуостров нарушением суверенитета. В интервью на YouTube-канале «Крючок TV» Лолита заявила, что считает Крым украинским и предпочитает не ввязываться в «политические игры».