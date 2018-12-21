Победитель «Танцев»: что известно об Алексее Летучем

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Алексей Летучий

К победе молодой танцор шёл не одно шоу

Финал шоу «Танцы» (ТНТ) зрители увидят 22 декабря, однако в Сети уже активно обсуждают озвученное одним из порталов имя победителя — им стал Алексей Летучий. К успеху он шёл не один год.

Алексей Летучий был хорошо известен наставнице Татьяне Денисовой ещё до проекта «Танцы» на ТНТ. Юноша участвовал в проекте «Танцуют все — 6» на украинском ТВ. Уже тогда Денисова называла танцора Алёшенькой и соглашалась с тем, что у парня, безусловно, талант к танцам. Но нужно много работать и развиваться. Заодно не забывать о том, что на сцене нужно не только выступать, но также показывать шоу, учиться работать со зрителем. Об этом говорили и коллеги Денисовой по шоу: мол, парень неплохо имитирует хит-хоп, но основ его не знает. Летучий покорно согласился: «Это правда, я самоучка». В хореографических школах не учился, балетом профессионально не занимался.

Алексей начал осознанно заниматься танцами только в 14 лет, после школы поступил в колледж культуры и искусств на режиссёрское отделение. 21-летний парень родился в Туле, в семье его увлечения танцами не слишком разделяли. Но и не мешали заниматься. По словам бабушки, которая сопровождала танцора на один из кастингов проекта, она не слишком «понимает в этих танцах», но главное — чтобы внуку нравилось.

За спиной Летучего такие проекты, как «Большие танцы» («Россия 1»), «Танцуют все — 6», «Танцуй» (Первый канал). «Танцы» на ТНТ покорились Летучему не с первой попытки. Он принимал участие ещё во втором сезоне популярного шоу — номер готовил буквально пару дней, но в эфир выступление не попало. По словам танцора, оно было слишком спокойным и ровным. Еще больше не повезло талантливому танцору в четвертом сезоне проекта, когда Мигель назвал его выступление на отборочном кастинге откровенным разочарованием. Впрочем, когда Мигель был щедр на комплименты?

Другой бы на месте Летучего давно сдался, но тот лишь многозначительно заметил: у кого есть цель, тот «сделает то, что понравится всем». Напророчил, что называется. Спустя пять лет так и вышло. Первым о победе танцора (по итогам зрительского голосования) сообщил портал ВПШ.

Пользователи уверены: его победа абсолютно заслуженная. Имидж ироничного подростка с впечатляющей пластичностью сослужил Алексею хорошую службу: поклонников у него хоть отбавляй.

«Летучий — талант. Без комментариев!», «После выступлений Леши неделю уснуть не могу!», «Алёшенька лучший! Кто бы мог подумать, что спустя пять лет он встретится с Таней Денисовой и станет настоящим триумфатором проекта!!» — пишут поклонники Летучего.