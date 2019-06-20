https://static.news.ru/photo/1073670e-93ab-11e9-967c-fa163e074e61_1024.jpg Народная артистка СССР Людмила Зыкина Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press

Племянница народной артистки СССР Людмилы Зыкиной Екатерина намерена продать бриллиантовый гарнитур знаменитой тёти, если в этом будет необходимость. Стоимость серёжек и подвески оценили в сумму свыше $2,1 млн.

О своём намерении распорядиться наследством легендарной артистки Екатерина Зыкина заявила в программе «Пусть говорят», куда был приглашён ювелир, занимавшийся изготовлением знаменитого зыкинского гарнитура. Оказалось, что ювелирные изделия, вопреки бытующей легенде, не принадлежали императрице Марии Фёдоровне, а были сделаны солисткой ансамбля «Россия» на заказ.

Помощница Зыкиной Татьяна Свинкова попросила Екатерину передать бриллианты в музей певицы, который помощница мечтает открыть. на это племянница артистки ответила отказом.

Если надо будет — продам. Пока такой необходимости нет, — заявила Екатерина.

В музее, по мнению Свинковой, должен находиться и орден Андрея Первозванного, который Зыкина получила из рук президента. Но усыпанная бриллиантами награда находится у другого племянника Зыкиной — Сергея, и он вряд ли согласится расстаться с драгоценностью.

Подруга Зыкиной Елена Лосева обвинила её родственников в недалёкости. По её словам, отец Людмилы привёл в дом женщину, страдающую олигофренией, от которой и родился брат певицы Александр. Отсюда и распри между племянниками народной артистки, которые не сумели ни оценить доброту тёти, ни толком поделить наследство.

Ранее News.ru сообщал, что племянники народной артистки СССР Людмилы Зыкиной не смогли распорядиться деньгами, которые получили в наследство от певицы. Племянники Сергей, Георгий и Екатерина должны были поделить между собой 270 млн рублей.