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Певицу Арету Франклин обокрали перед смертью

Певица Арета Франклин Ricky Fitchett/Global Look Press

Певица Арета Франклин

культура [ версия для печати ]

Полиция Мичигана завела уголовное дело о краже имущества американской певицы Ареты Франклин. Правоохранители устанавливают обстоятельства исчезновения финансовых активов звезды.

Кража произошла перед смертью артистки, сообщает британское издание TMZ.

У полиции пока нет официально подтверждённой информации о сумме украденных денег.

По данным СМИ, Арета Франклин обязана была выплатить налоги на сумму $6,3 млн, а также погасить штраф в $1,5 млн. Налоговая задолженность фиксировалась с 2012 по 2018 год.

Арета Франклин скончалась в августе 2018-го в Детройте. В 1987 году певица стала первой женщиной, чьё имя появилось в американском Зале славы рок-н-ролла.

Как сообщал News.ru, oсобняк Франклин в американском Детройте был продан за $300 тыс. Возведённый в 1927 году трёхэтажный кирпичный дом общей площадью 520 кв. метров купил житель Мичигана. По условиям сделки, он также стал обладателем близлежащего участка площадью около 2 тысяч кв. метров. Вся недвижимость в Детройте, принадлежавшая Франклин, на данный момент распродана, писал News.ru.


#АретаФранклин
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