https://static.news.ru/photo/221c0c1a-b465-11e9-80f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: hansonsauctioneers.co.uk

Покупатель аукциона оценил экземпляр первого издания книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» в $34.5 тысяч.

Книгу купили в 1997 году назад за $1.20, передаёт CNN . В ней содержится две ошибки, которые остались не замечены до выпуска.

Экземпляр лежал в шкафу почти с момента покупки. Однако владельцы решили сделать ремонт и собрать денег на него, продав коробку с книгами. Оценщик обнаружил коллекционное издание.

Торги были проведены компанией Hansons.

Ранее News.ru писал о том, что первое издание романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин» ушло на торгах Christie's в Лондоне за £467,2 тысячи. Его рыночная стоимость оценивалась в £120–160 тысяч.