Покупатель аукциона оценил экземпляр первого издания книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» в $34.5 тысяч.
Книгу купили в 1997 году назад за $1.20, передаёт
Экземпляр лежал в шкафу почти с момента покупки. Однако владельцы решили сделать ремонт и собрать денег на него, продав коробку с книгами. Оценщик обнаружил коллекционное издание.
Торги были проведены компанией Hansons.
Ранее News.ru писал о том, что первое издание романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин» ушло на торгах Christie's в Лондоне за £467,2 тысячи. Его рыночная стоимость оценивалась в £120–160 тысяч.