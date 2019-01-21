Переписка Бальмонта и работы Малевича уйдут с молотка

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Казимир Малевич

Работы Казимира Малевича, Алексея Венецианова, переписка Константина Бальмонта и еще около 400 лотов на сумму 30 млн рублей выставят на торги. Об этом сообщает аукционный дом «Литфонд».

Торги, на которые выставлены редкие книги, рукописи и автографы, фотографии и плакаты, открытки, эстампы и исторические документы, состоятся 24 января, передаёт «Интерфакс».

Одним из топ-лотов станет состоящая из 13 писем переписка поэта Константина Бальмонта с писателем Александром Федоровым, датированная 1926−1934 годами. Она оценивается в 380−400 тыс. рублей. Кроме этого, с молотка уйдёт и малоизвестный литографированный портрет Николая Гоголя работы Алексея Венецианова 1834 года. Как отмечают эксперты, Гоголь счёл портрет плохим, уничтожив все его версии. Оценочная стоимость работы — 70−75 тыс. рублей.

Ещё одним лотом станет работа Казимира Малевича «Василий Качалов в спектакле по пьесе Л. Андреева "Анатэма"». Она была написана в 1909 году к спектаклю МХТ, но вскоре после премьеры постановку сняли и запретили в Российской империи. Стоимость работы оценивается в 140−150 тыс. рублей.

Также на торги с оценочной стоимостью 95−100 тыс. рублей выставляется редкое футуристическое произведение «Сборник нового искусства» 1919 года. В работе над ним приняли участие Владимир Маяковский, Борис Пастернак и другие.

С молотка уйдут собственноручная записка маршала Тухачевского 1923 года о ликвидации банд Балаховича с резолюцией Льва Троцкого, неизвестное издание «Героя нашего времени», фотоархив первых лиц из руководства СССР и Германии на переговорах 1940 года, афиша «Выставка картин "Ослиный хвост"» и многое другое.

Как писал News.ru, ранее аукционный дом «Литфонд» сообщил о выставлении на торги артефактов, связанных с участниками панк-группы «Гражданская оборона» и её лидером Егором Летовым. Также на торги выставлялись личные вещи основателя группы «Кино» Виктора Цоя.