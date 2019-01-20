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Паулс советует властям Латвии оставить в покое русскоязычных

Раймонд Паулс Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Раймонд Паулс

культура [ версия для печати ]

Композитор Раймонд Паулс считает, что властям Латвии надо оставить в покое русскоязычных жителей страны и не пытаться насильно их ассимилировать. По его словам, отношения между русскоязычным национальным меньшинством и латышами могут регулироваться без административного вмешательства властей.

Известный советский и латвийский композитор, дирижёр и пианист, которому 12 января исполнилось 83 года, объяснил, почему до сих пор живёт в Риге, хотя давно мог уехать. Он сказал, что работать в Латвии — это его понятие патриотизма, сообщает Sputnik Латвия.

«Я здесь живу, работаю, никуда не собираюсь уезжать. Я мог бы. Мне тогда надо было бы в 80-е годы уже это сделать, тогда да, можно было уехать», — считает композитор.

Говоря о политике, Паулс отметил, что сожалеет о решении стать министром культуры республики. В целом же он доволен тем, как сложилась его жизнь, музыка и работа — главное для него.

«Я одно только и знаю, что с работой связано… Она держит, если её не будет, то конец. Не знаю, у кого какой смысл жизни, но я доволен. Я ничего особенного не сделал, но кое-что удалось. Дай бог всем так!» — подчеркнул композитор.

Ранее News.ru сообщал, что конфликт на почве национальной розни разгорается в латвийском городе Лиепая. В течение нескольких дней в разных местах города вспыхивают массовые драки между учениками русских и латышских школ. Полиция пытается пресекать побоища несовершеннолетних, в которых участвуют и мальчики, и девочки.


#Латвия #дискриминация #композитор
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