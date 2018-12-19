Папа римский рассказал о молитвах за Россию

https://news.ru/storage/news/fd75f76bc222877dd4f2da3276ad01dc/013de8dd-be00-4bde-84c2-a0037452df31_850.jpg Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Папа Римский Франциск

Российская оперная певица Светлана Касьян в третий раз встретилась с 266-м папой римским Франциском. В разговоре с артисткой понтифик дал понять, что не забывает о России.

«Сказал, что молится за Россию и Россия всегда в Его сердце», — написала Светлана в своём Instagram под фото с Его Святейшеством.

Артистка добавила, что понтифик следит за всеми её выступлениями и считает Светлану лучшей «Тоской».

В октябре прошлого года папа римский дал частную аудиенцию российской певице после её дебюта в роли Тоски в одноимённой пьесе Джакомо Пуччини. Артистка выступала на сцене Римской оперы.

Певица езидского происхождения дебютировала в Большом театре в опере «Снегурочка» Римского-Корсакова, где исполняла партию Купавы в 2010 году. Спустя три года исполнительница покорила сцену в Риме, приехав туда с сольным выступлением. Тогда же папа римский Франциск взял с певицы обещание, что она всегда будет петь во имя добра и заявил, что посвящает её голос богу.

Ранее News.ru писал о лотерейном розыгрыше подаренного папе Франциску Lamborghini Huracan LP 580. Цена участия в розыгрыше, который проходит на площадке Omaze, начинается от 10 долларов. Деньги, вырученные от лотереи, пойдут в помощь нуждающимся.