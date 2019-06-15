https://static.news.ru/photo/a6538896-9048-11e9-a9a6-fa163e074e61_1024.jpg Станислав Говорухн с супругой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вдова Станислава Говорухина Галина дала развёрнутое интервью журналистам, в котором раскрыла подробности своей жизни с легендарным кинорежиссёром и рассказала о его последних днях.

По её словам, супруг знал, что борется с онкологическим заболеванием и что бой с недугом может быть неравным. За считанные часы до смерти актёр оставил ей прощальное письмо.

Говорухин до последнего был против лечения и хотел, чтобы жена отпустила его. В письме он написал, что Галина была женщиной всей его жизни, пишет « СтарХит ».

Ты молодая, сильная девочка. Не унижай себя, не опускайся на дно, — сказано в тексте записки.

Супруга кинорежиссёра считает, что люди, прожившие в браке более 50 лет, должны умирать в один день.

Станислава Говорухина не стало весной 2018 года. Актёр и кинорежиссёр скончался после борьбы с онкологическим заболеванием.

Ранее стало известно, что его имя будет носить одна из набережных реки Яузы в Москве, писал News.ru.