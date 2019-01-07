Определены драматические победители «Золотого глобуса»

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Гленн Клоуз

Гленн Клоуз из США получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса в драматическом фильме». Приз достался ей за роль в фильме «Жена».

В этой номинации на награду претендовали американская поп-звезда Леди Гага (Стефани Джерманотта) за роль в фильме «Звезда родилась», актриса Николь Кидман за роль в картине «Время возмездия», Розамунд Пайк за игру в ленте «Частная война» и Мелисса Маккарти за киноработу «Сможете ли вы меня простить?».

Об этом объявлено на церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе, трансляцию которой ведёт телеканал NBC.

Картина «Богемская рапсодия» режиссёра Брайана Сингера получила «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм». Фильм рассказывает о пути к успеху группы Queen и её лидера Фредди Меркьюри. Главные роли в ленте сыграли Рами Малек, Люси Бойнтон, Гвилим Ли и Бен Харди. Малек также получил «Золотой глобус» за лучшую драматическую роль.

Картина «Зелёная книга» американского режиссёра Питера Фаррелли получила «Золотой глобус» в номинации «Лучшая комедия или мюзикл». В данной номинации также были представлены фильмы «Фаворитка» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, «Безумно богатые азиаты» Джона М. Чу, «Мэри Поппинс возвращается» Роба Маршалла и «Власть» Адама Маккея.

Как писал ранее News.ru, Кристиан Бэйл удостоен «Золотого глобуса» в номинации «Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле». Приз за лучшую женскую роль достался Оливии Колман. Леди Гага завоевала приз за песню Shallow к фильму «Звезда родилась». Мексиканский режиссёр Альфонсо Куарон получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссёр» за работу над фильмом «Рома». Сама картина удостоена премии в категории «Лучший иностранный фильм».