Тизер новых «Охотников за привидениями» появился в Сети

https://news.ru/storage/news/9127ac153376a8cf61ac6d95118044e6/e8aa8c46-8582-4da0-96fa-1f9508db9656_850.jpg New Trailer Buzz/youtube.com

Скриншот

YouTube-канал JoBlo Movie Trailers опубликовал секретный тизер третьей части легендарной комедии «Охотники за привидениями». По данным ресурса, ролик в Сеть выложил сам режиссёр картины Джейсон Райтман.

Определённого сюжета у видео нет, однако в нём появляется знаменитая машина охотников — «Экто». Картина должна выйти на экраны в 2020 году.

Ранее News.ru писал, что компания Sony Pictures готовится к съёмкам продолжения легендарных фильмов «Охотники за привидениями» (1984) и «Охотники за привидениями 2» (1989). Режиссёром картины выступит сын автора оригиналов Айвана Райтмана Джейсон.