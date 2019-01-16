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Тизер новых «Охотников за привидениями» появился в Сети

Скриншот New Trailer Buzz/youtube.com

Скриншот

культура [ версия для печати ]

YouTube-канал JoBlo Movie Trailers опубликовал секретный тизер третьей части легендарной комедии «Охотники за привидениями». По данным ресурса, ролик в Сеть выложил сам режиссёр картины Джейсон Райтман.

Определённого сюжета у видео нет, однако в нём появляется знаменитая машина охотников — «Экто». Картина должна выйти на экраны в 2020 году.

Ранее News.ru писал, что компания Sony Pictures готовится к съёмкам продолжения легендарных фильмов «Охотники за привидениями» (1984) и «Охотники за привидениями 2» (1989). Режиссёром картины выступит сын автора оригиналов Айвана Райтмана Джейсон.


#сеть #тизер #охотникизаприведениями
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