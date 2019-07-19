https://static.news.ru/photo/4249b2c4-aa21-11e9-b407-fa163e074e61_1024.jpg Инна Чурикова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Стали известны новые обстоятельства падения Инны Чуриковой. Как рассказала зрительница спектакля Анна Дашутина, сидевшая в первом ряду, актриса упала в самом конце постановки.

Падение было ужасным, потому что у сцены есть выступ, она упала один раз, потом произошла амортизация, и она упала ещё ниже на пол, — пояснила она в интервью телеканалу « Звезда ».

Она добавила, что зрители сразу подхватили и отнесли актрису за кулисы. Сама народная артистка не сразу смогла понять, что с ней произошло. По словам Дашутиной, первую помощь актрисе оказала врач, которая оказалась в зале, а вот реакция работников театра её возмутила.

Поразило то, что работники театра никак не отреагировали, — резюмировала она.

75-летняя актриса была госпитализирована 18 июля. Она находится в реанимации НИИ имени Склифосовского. Её состояние медики расценивают как тяжёлое. По некоторым данным, артистка сломала рёбра.

Ранее коллега Чуриковой по сцене Екатерина Васильева сообщила, что артистка упала в перерыве между сменами декораций. В этот момент в зале стояла кромешная тьма, писал News.ru.