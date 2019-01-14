Названа дата выхода восьмого сезона «Игры престолов»

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Кадр из сериала «Игра престолов»

Телеканал HBO назвал точную дату премьеры последнего, восьмого сезона сериала «Игра престолов». Зрители увидят его 14 апреля, об этом говорится в первом полноценном тизере, который опубликован на официальном YouTube-канале популярного шоу.

На этот в раз в ролике появляются Джон Сноу, Арья Старк и Санса Старк. Они бродят по усыпальнице замка Винтерфелл и слышат голоса своих предков.

Как писал News.ru, ранее HBO опубликовал первые кадры из нового сезона культовой фэнтезийной саги. Кроме того, на днях стали известны имена актёров, которые сыграют в приквеле «Игры престолов», дата его выхода пока держится в секрете.