https://static.news.ru/photo/96ebd248-9997-11e9-978c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Новый музейный комплекс на Красной площади откроют для туристов в 2021 году, сообщил представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По завершении всех работ мы получим огромный импульс для развития и туризма, и сферы культуры, потому что это будет единый комплекс, — заявил Иванов на заседании попечительного совета Музеев Московского Кремля.

Для гостей столицы откроют выход через Спасские ворота на Красную площадь. Таким образом, получится «золотая миля», которая будет посвящена культурному пространству. По этому пути можно будет увидеть парк «Зарядье», а также часть экспонатов Музеев Кремля, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин рассказал, что на реставрацию памятника Минину и Пожарскому с конца августа 2018 года, когда был объявлен сбор средств, уже есть более 16 млн рублей.