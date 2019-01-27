Новые «Охотники за привидениями» выйдут в 2020 году

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Мировая премьера третьей части фильма «Охотники за привидениями» состоится 10 июля 2020 года. Новая картина станет продолжением оригинальных «Охотников».

О релизе фильма сообщает Deadline.

Первый фильм вышел в прокат ещё в 1984 году, второй — в 1989-м. Первая лента франшизы стала лидером проката, получила премию BAFTA, а также номинации на «Оскар» и «Золотой глобус».

В 2016 году свет увидел одноименный ремейк с изменённым сюжетом.

Ранее компания Warner Bros. назвала дату выхода нового фильма Кристофера Нолана. Она состоится 17 июля 2020 года. Кроме того, что это будет крупномасштабный проект, о ленте ничего не известно. Сюжет держится в тайне, писал News.ru.