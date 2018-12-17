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Новые библиотеки обойдутся России в миллиарды рублей

Кирилл Зыков/АГН "Москва"

культура [ версия для печати ]

Более четырёх миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета РФ на строительство библиотек по всей стране. Они получат доступ в Интернет и пополнятся современными изданиями самой различной литературы.

Финансирование осуществляется в рамках национального проекта «Культура», его будут реализовывать с 2019 по 2024 год.

«Будет создано 660 модельных муниципальных библиотек, оснащённых Интернетом и укомплектованных новыми библиотечными фондами. Расходы на реализацию программы составят 4,2 млрд рублей», — сказано на официальной странице Министерства культуры в Twitter.

Нацпроект «Культура» был разработан в соответствии с майским указом президента Владимира Путина. В общей сложности на реализацию программы предполагается направить 107 млрд рублей.

Ранее, как сообщал News.ru, директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев на заседании Совета по культуре и искусству сообщил, что за последние три года было закрыто около полутора тысяч библиотек. Путин тогда призвал развивать их, чтобы дать людям возможность прочитать любую книгу абсолютно бесплатно.


#деньги #нацпроекты #госпрограммы #Библиотеки
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