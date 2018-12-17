Новые библиотеки обойдутся России в миллиарды рублей

https://news.ru/storage/news/f48362a30332ca2238dfe4f6ff099921/b23b3281-14bc-4a60-ab74-f400bd1fe13b_850.jpg Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Более четырёх миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета РФ на строительство библиотек по всей стране. Они получат доступ в Интернет и пополнятся современными изданиями самой различной литературы.

Финансирование осуществляется в рамках национального проекта «Культура», его будут реализовывать с 2019 по 2024 год.

«Будет создано 660 модельных муниципальных библиотек, оснащённых Интернетом и укомплектованных новыми библиотечными фондами. Расходы на реализацию программы составят 4,2 млрд рублей», — сказано на официальной странице Министерства культуры в Twitter.

Нацпроект «Культура» был разработан в соответствии с майским указом президента Владимира Путина. В общей сложности на реализацию программы предполагается направить 107 млрд рублей.

С 2019 по 2024 год в рамках национального проекта «Культура» будет создано 660 модельных муниципальных библиотек, оснащенных интернетом и укомплектованных новыми библиотечными фондами. Расходы на реализацию программы составят 4,2 млрд рублей. pic.twitter.com/rgwfkBJ8hr — Министерство культуры России (@Culture_RF) 17 декабря 2018 г.

Ранее, как сообщал News.ru, директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев на заседании Совета по культуре и искусству сообщил, что за последние три года было закрыто около полутора тысяч библиотек. Путин тогда призвал развивать их, чтобы дать людям возможность прочитать любую книгу абсолютно бесплатно.