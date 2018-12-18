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Брежнева вернулась в «ВИА Гру»

Вера Брежнева составила компанию нынешним солисткам ВИА Гры пресс-служба телеканала Россия 1

Вера Брежнева составила компанию нынешним солисткам "ВИА Гры"

культура [ версия для печати ]
В новогоднюю ночь будет много неожиданных дуэтов на ТВ

Новогодняя ночь совсем скоро и каналы заканчивают снимать «огоньки», которые традиционно собирают миллионы зрителей у экранов. Телевизор в эту ночь по традиции работает у большинства.

На телеканале Россия 1 придерживаются традиционного сценария. Узнаваемые все лица в декорациях празднично украшенного павильона «Мосфильма». Зрители увидят неожиданные дуэты — это также особенность новогодней ночи на канале. Вера Брежнева на одну ночь вернётся в «ВИА Гру»! У певицы специальный номер с нынешними солистками коллектива. 

А Ольга Бузова споёт с Евгением Петросяном. Что роднит артистов? Разумеется, тяжёлый развод за плечами. Бузова рассталась с Дмитрием Тарасовым год назад, а юморист оформил развод с Еленой Степаненко в ноябре.

На съёмочной площадке Петросяну и Бузовой достались роли, ни много ни мало, Адама и Евы. Съемки номера с артистами стали самыми сложными: режиссёр увидел пару сидящей на ветвях дерева — понадобился соответствующий реквизит.

Для Егора Крида «Огонёк» на телеканале Россия 1 стал дебютом. Для зрителей он споёт дуэтом вместе с Филиппом Киркоровым — «Цвет настроения чёрный». Совсем недавно Киркоров хвастался: хит собрал 80 млн просмотров на YouTube. У артиста, пожалуй, больше всех номеров: дуэт с Басковым («Ибица») и ещё сольная композиция.


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