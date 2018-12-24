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Нетипичные фильмы на Рождество

Кадр из фильма «Гремлины» Мост-Видео

Кадр из фильма «Гремлины»

культура [ версия для печати ]
Что посмотреть, если надоели традиционные киноистории

Существует традиционный набор фильмов, которые ассоциируются у нас с празднованием Рождества. Разумеется, на ум сразу приходит «Один дома», «Гринч» и всё многообразие кинокартин со словом «Рождество» в названии. News.ru подготовил свою подборку нестандартных фильмов с самостоятельным сюжетом, где данный праздник служит лишь фоном к пяти совершенно разным историям.

«Залечь на дно в Брюгге», 2008

Блестящая криминальная драма о «хорошем» киллере (Колин Фаррелл), который по неопытности совершил роковую ошибку. Чудовищный промах приводит шокированного убийцу в старинный бельгийский городок, где ему нужно отсидеться, пока разгневанный шеф (Рейф Файнс) рвёт и мечет. Однако простая, на первый взгляд, задача внезапно начинает всё больше и больше усложняться. Приятный бонус фильма — потрясающей красоты виды рождественского Брюгге, после которых со страшной силой тянет создать вокруг себя атмосферу праздника.

«Чёрное Рождество», 1974

Канадский слэшер Боба Кларка, вдохновлённый городскими легендами и реальной историей о серийных убийствах. Таинственный психопат выбрал своим прибежищем женское общежитие и планомерно терроризирует своих жертв, перед тем как совершить расправу. «Чёрное Рождество» считается одним из прародителей слэшера как жанра и подойдёт тем, кто устал от «ванильных» сюжетов и праздничной «истерии».

«Эдвард Руки-ножницы», 1990

Старое доброе фэнтези от короля мрачных сказок Тима Бёртона можно пересматривать бесконечно. Учёный планировал создать киборга, а получилось трагикомичное добродушное существо с гигантскими ножницами вместо пальцев (Джонни Депп). Оно, как в эпиграфе к «Мастеру и Маргарите», только наоборот: часть той силы, что вечно хочет добра, но совершает отрицательные по сути вещи. Зато можно бесконечно наслаждаться сценами, где из-под ножей Эдварда рождаются виртуозные ледяные скульптуры.

«Гремлины», 1984

До съёмок культового фильма «Один дома» Крис Коламбус упражнялся в написании сценариев. Одной из таких работ стала обаятельная фантастическая комедия «Гремлины». Отец покупает сыну милое домашнее существо — могвая — в Китайском квартале. Существует несколько принципиально важных правил, которые нельзя нарушать при обращении со зверушкой: кормить после полуночи, мочить водой и включать яркий свет. Разумеется, правила нарушаются, и начинается настоящее веселье, однако весело далеко не всем. В результате город превращается в кровавый аттракцион с гирляндами и рождественскими огоньками. В конце старый китаец изрекает занятную мораль: западная цивилизация пока не доросла до такого уровня ответственности, который позволяет держать зверушек.

«Отпуск по обмену», 2006

Две незнакомые женщины из разных уголков света просто находят друг друга в Интернете и договариваются поменяться местами на время рождественского отпуска. Обеих толкает на такое одна и та же причина: измена любимого человека. Лёгкая комедийная мелодрама предлагает отличный лайфхак: иногда нужно полностью сменить обстановку, и жизнь наладится самым неожиданным образом.


#праздники #новыйгод #рождество
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