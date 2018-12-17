Netflix покажет российский сериал «Троцкий»

https://news.ru/storage/news/9e8de3079292c4cb76442a9bfc6d4184/538c1b9a-922f-4567-aebd-ae906d44a737_850.jpg Кадр из сериала «Троцкий»

Константин Хабенский

Сеть Netflix приобрела права на показ российского телесериала «Троцкий» с Константином Хабенским в главной роли. В настоящее время лента уже доступна на платформе.

Режиссёр сериала — Александр Котт. В картине также снялись Ольга Сутулова, Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Михаил Пореченков, Сергей Гармаш и Виктория Полторак.

«Троцкий» рассказывает о ключевых событиях жизни революционного деятеля: тюрьме, ссылке, побеге, эмиграции, знакомстве с Лениным, революциях 1905 и 1917 годов, гражданской войне и других, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что компания Netflix в своём Twitter анонсировала выход нового аниме «Призрак в доспехах». Лента получит дополнительное название SAC_2045. Работать над аниме будут создатель «Яблочного зёрнышка» Синдзи Амараки и «Призрака в доспехах: Синдром одиночки» Кэндзи Камияма.