Названы претенденты на премию Гильдии продюсеров Америки

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Фильм режиссёра Брэдли Купера «Звезда родилась» с Леди Гагой в главной роли и кинокомикс «Черная пантера» Райана Куглера вошли в число номинантов на ежегодную премию Гильдии продюсеров Америки в главной категории — «Лучший фильм». Церемония вручений наград состоится 19 января в Беверли-Хиллз, штат Калифорния.

Кроме двух упомянутых фильмов, в ключевой номинации на премию представлены картины «Безумно богатые азиаты» Джона М. Чу, «Богемская рапсодия» Брайана Сингера, «Власть» Адама Маккея, «Зелёная книга» Питера Фаррелли, «Рома» Альфонсо Куарона, «Тихое место» Джона Красински, «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса и «Чёрный клановец» Спайка Ли. Список представлени на сайте Гильдии.

В категории «Лучший анимационный фильм» на победу претендуют картины «Гринч», «Остров собак», «Ральф против интернета», «Суперсемейка 2» и «Человек-паук: Через вселенные».

За звание «Лучший драматический сериал» претендуют «Американцы», «Лучше звоните Солу», «Озарк», «Рассказ служанки» и «Это мы». Лучшими комедийными сериалами могут стать «Атланта», «Барри», «Блеск», «В лучшем мире» и «Удивительная миссис Мейзел».

В номинацию «Лучший мини-сериал» попали телепроекты «Маньяк», «Острые предметы», «Побег из тюрьмы Даннемора», «Романовы» и «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений».

Премии, присуждаемые гильдией, в которую входят более семи тысяч продюсеров кино и телефидения, как правило являются своего рода «барометром» результатов «Оскара». В течение последних 20 лет итоговое мнение Гильдии продюсеров Америки и Американской академии киноискусств чаще совпадало, чем расходилось.

Как писал News.ru, в декабре 2018 года церемония награждения победителей Национальной молодёжной кинопремии прошла в центре Artplay. Лучшие молодые режиссёры приехали в Москву из разных регионов страны.