Лучших молодых режиссёров выбрали в Москве

https://news.ru/storage/news/b069f29f19090bd2a0198acaf97d6740/155a381f-d62c-4b8c-b1c4-026dc7db9c6c_850.jpg Кадр из фильма «Свидание»/Red Pepper Film

Церемония награждения победителей Национальной молодёжной кинопремии прошла в центре Artplay. Лучшие молодые режиссёры приехали в Москву из разных регионов страны.

Главный приз за «Лучший короткометражный фильм» получила лента «Свидание». Её автор — Иван Соснин из Свердловской области, передаёт ТАСС.

Лучшим анимационным фильмом была признана картина «Тише» екатеринбургского автора Максима Куликова. Как лучший фильм, снятый на смартфон, отметили «Дело о тоске» Александра Володина.

Лучшим документальным фильмом назвали кино «#ОднаПобеда: по следам медиаэкспедиции» режиссёра из Тюмени Яна Курсакова. В качестве лучшего полнометражного дебюта жюри выбрало «Сквозь туман» Максима Счастнева.

В номинации «Семья, Любовь и Верность» премию получила лента «Девочка и дерево желаний» Александры Лупашко. Лучшим молодым режиссёром стал житель Москвы Александр Королев.

Специальный приз получила картина «Я — волонтёр. Истории неравнодушных».

Ранее News.ru писал, что «Собибор» вошёл в лонг-лист «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм». Об этом заявили организаторы кинопремии.