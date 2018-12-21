Лучших молодых режиссёров выбрали в Москве

Церемония награждения победителей Национальной молодёжной кинопремии прошла в центре Artplay. Лучшие молодые режиссёры приехали в Москву из разных регионов страны.
Главный приз за «Лучший короткометражный фильм» получила лента «Свидание». Её автор — Иван Соснин из Свердловской области, передаёт ТАСС.
Лучшим анимационным фильмом была признана картина «Тише» екатеринбургского автора Максима Куликова. Как лучший фильм, снятый на смартфон, отметили «Дело о тоске» Александра Володина.
Лучшим документальным фильмом назвали кино «#ОднаПобеда: по следам медиаэкспедиции» режиссёра из Тюмени Яна Курсакова. В качестве лучшего полнометражного дебюта жюри выбрало «Сквозь туман» Максима Счастнева.
В номинации «Семья, Любовь и Верность» премию получила лента «Девочка и дерево желаний» Александры Лупашко. Лучшим молодым режиссёром стал житель Москвы Александр Королев.
Специальный приз получила картина «Я — волонтёр. Истории неравнодушных».
Ранее News.ru писал, что «Собибор» вошёл в лонг-лист «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм». Об этом заявили организаторы кинопремии.