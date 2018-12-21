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Лучших молодых режиссёров выбрали в Москве

Кадр из фильма «Свидание»/Red Pepper Film

культура [ версия для печати ]

Церемония награждения победителей Национальной молодёжной кинопремии прошла в центре Artplay. Лучшие молодые режиссёры приехали в Москву из разных регионов страны.

Главный приз за «Лучший короткометражный фильм» получила лента «Свидание». Её автор — Иван Соснин из Свердловской области, передаёт ТАСС.

Лучшим анимационным фильмом была признана картина «Тише» екатеринбургского автора Максима Куликова. Как лучший фильм, снятый на смартфон, отметили «Дело о тоске» Александра Володина.

Лучшим документальным фильмом назвали кино «#ОднаПобеда: по следам медиаэкспедиции» режиссёра из Тюмени Яна Курсакова. В качестве лучшего полнометражного дебюта жюри выбрало «Сквозь туман» Максима Счастнева.

В номинации «Семья, Любовь и Верность» премию получила лента «Девочка и дерево желаний» Александры Лупашко. Лучшим молодым режиссёром стал житель Москвы Александр Королев.

Специальный приз получила картина «Я — волонтёр. Истории неравнодушных».

Ранее News.ru писал, что «Собибор» вошёл в лонг-лист «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм». Об этом заявили организаторы кинопремии.


#кино #искусство
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