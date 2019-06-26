https://static.news.ru/photo/21ba9eb0-9851-11e9-ad0d-fa163e074e61_1024.jpg Мариинский театр в Санкт-Петербурге Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Испанский оперный певец Пласидо Доминго 25 июня должен был выступить в опере «Симон Бокканегра» в Мариинском театре, однако перед самым началом постановки зрителей внезапно предупредили о замене артиста.

В пресс-службе театра сообщили, что Доминго участвовал во всех репетициях спектакля, но перед самым выходом на сцену принял решение отказаться от участия в постановке из-за резкого ухудшения здоровья — знаменитый тенор частично потерял голос и не мог петь.

В связи с тем, что это решение было принято буквально перед выходом артистов на сцену, директор Мариинского театра Валерий Гергиев посчитал необходимым не формально оповестить зрителей, а лично обратиться с извинениями к зрителям, — цитирует «5 канал» заявление представителя Мариинки.

Всем зрителям, пришедшим на спектакль, чтобы послушать знаменитого тенора, предложили написать заявление о возврате стоимости билетов до окончания антракта.

Отмечается, что спектакль «Симон Бокканегра» 25 июня завершился овациями. Пласидо Доминго заменил певец из состава оперной группы петербургского театра Роман Бурденко.

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