Названа причина отказа Пласидо Доминго выйти на сцену Мариинки
Анна Воробьёва
23:31, 26 июня 2019
https://static.news.ru/photo/21ba9eb0-9851-11e9-ad0d-fa163e074e61_1024.jpgМариинский театр в Санкт-ПетербургеФото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Испанский оперный певец Пласидо Доминго 25 июня должен был выступить в опере «Симон Бокканегра» в Мариинском театре, однако перед самым началом постановки зрителей внезапно предупредили о замене артиста.
В пресс-службе театра сообщили, что Доминго участвовал во всех репетициях спектакля, но перед самым выходом на сцену принял решение отказаться от участия в постановке из-за резкого ухудшения здоровья — знаменитый тенор частично потерял голос и не мог петь.
В связи с тем, что это решение было принято буквально перед выходом артистов на сцену, директор Мариинского театра Валерий Гергиев посчитал необходимым не формально оповестить зрителей, а лично обратиться с извинениями к зрителям, — цитирует «5 канал» заявление представителя Мариинки.
Всем зрителям, пришедшим на спектакль, чтобы послушать знаменитого тенора, предложили написать заявление о возврате стоимости билетов до окончания антракта.
Отмечается, что спектакль «Симон Бокканегра» 25 июня завершился овациями. Пласидо Доминго заменил певец из состава оперной группы петербургского театра Роман Бурденко.