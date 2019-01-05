Народный артист России Иван Бортник скончался в Москве

https://news.ru/storage/news/8e6db9c748b6a97ab710d76340160a35/3499174e-e06b-4a4a-880f-e930bf0cdca8_850.jpg Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press

Иван Бортник

Народный артист России, актёр Театра на Таганке Иван Бортник скончался в Москве. Смерть наступила около 23:00 4 января.

По предварительной данным врачей, смерть 79-летнего Бортника наступила от тромба. Об этом рассказала жена актёра Татьяна Борзых, сообщает ТАСС.

Бортник родился в Москве в 1939 году, учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Щукина. Работал в Театре имени Гоголя и Театре на Таганке. Там он подружился с Владимиром Высоцким. Бортнику посвящена его песня «Письмо к другу».

Руководитель Московского театра поэтов Владислав Маленко подтвердил смерть поэта.

«Ребята, ушёл мой друг Иван Бортник… к Володе Высоцкому ушёл», - написал он в Facebook.

Дебют народного артиста России в кино состоялся в 1961 году. Тогда он исполнил главную роль в драме Всеволода Воронина «Исповедь». Также Бортник известен по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Родня», «Зеркало для героя», «Бумбараш», «Иван да Марья».

Ранее News.ru сообщал, что умерла актриса театра «У Никитских ворот» Райна Праудина. Заслуженная артистка России скончалась после продолжительной болезни. Ей было 83 года. Сердце пожилой женщины остановилось 2 января.