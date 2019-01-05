USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,856.62 $
МОСКВА-4°C05:31
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. культура

Народный артист России Иван Бортник скончался в Москве

Иван Бортник Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press

Иван Бортник

культура [ версия для печати ]

Народный артист России, актёр Театра на Таганке Иван Бортник скончался в Москве. Смерть наступила около 23:00 4 января.

По предварительной данным врачей, смерть 79-летнего Бортника наступила от тромба. Об этом рассказала жена актёра Татьяна Борзых, сообщает ТАСС.

Бортник родился в Москве в 1939 году, учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Щукина. Работал в Театре имени Гоголя и Театре на Таганке. Там он подружился с Владимиром Высоцким. Бортнику посвящена его песня «Письмо к другу».

Руководитель Московского театра поэтов Владислав Маленко подтвердил смерть поэта.

«Ребята, ушёл мой друг Иван Бортник… к Володе Высоцкому ушёл», - написал он в Facebook.

Дебют народного артиста России в кино состоялся в 1961 году. Тогда он исполнил главную роль в драме Всеволода Воронина «Исповедь». Также Бортник известен по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Родня», «Зеркало для героя», «Бумбараш», «Иван да Марья».

Ранее News.ru сообщал, что умерла актриса театра «У Никитских ворот» Райна Праудина. Заслуженная артистка России скончалась после продолжительной болезни. Ей было 83 года. Сердце пожилой женщины остановилось 2 января.


самое читаемое
мнение
Почему мэр так спешно уволил директора ЦПКиО им. Горького
Карьера Люльчук рухнула вместе с мостом
общество
Источник: Уилана задержали с данными о секретном ведомстве


читайте также
культура 18:53, 4 января 2019
Литературовед Борис Аверин умер в Петербурге
шоу-бизнес 21:22, 2 января 2019
Певец Крис Кельми умер в Подмосковье
культура 00:35, 2 января 2019
Умер актёр Владимир Дыховичный
Лента новостей
культура 05:19
Названы претенденты на премию Гильдии продюсеров Америки
экономика 04:57
Снятие санкций с компаний Дерипаски хотят отменить в США
в мире 04:29
Сотрудников Huawei наказали за твит с iPhone
экономика 03:41
Индексы США выросли в преддверии переговоров с КНР
спорт 03:34
Марадона оказался в клинике из-за кровотечения в желудке
Другие новости
культура 05:19
Названы претенденты на премию Гильдии продюсеров Америки
культура 18:53
Литературовед Борис Аверин умер в Петербурге
культура 18:23
Вася Ложкин признался в любви к творчеству Церетели
культура 15:06
Фильм «Праздник» собрал на YouTube первый миллион
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top