https://static.news.ru/photo/5725b3ba-a552-11e9-a388-fa163e074e61_1024.jpg Стенли Кубрик Фото: imago stock&people/Global Look Press

Три черновика сценариев, над которым работал режиссер Стэнли Кубрик, поступили в его архив в Лондонском университете искусств. Находка была обнаружена в доме кинорежиссёра.

Заметки, сделанные частично от руки, озаглавлены как «Женатый мужчина» (Married Man), «Идеальный брак» (The Perfect Marriage) и «Ревность» (Jealousy), сообщает The Guardian

Так, «Женатый мужчина» представляет собой 35 страниц печатного текста с рукописными аннотациями и заметками, некоторые из которых неопрятно написаны карандашом. Семистраничный «Идеальный брак» полность написан от руки. Третий сценарий состоит из 13 страниц печатного и рукописного материала.

Они датируются между 1954 и 1956 годами, когда у Кубрика были проблемы в браке с его второй женой, Рут Соботкой, актрисой и танцовщицей.

Американский режиссёр Стэнли Кубрик является одним из самых влиятельных кинематографистов второй половины XX столетия. Лучшими его работами считаются «Доктор Стрейнджлав…», «Тропы славы», «Цельнометаллическая оболочка», «2001 год: Космическая одиссея».

Год назад в Великобритании также обнаружили считавшийся ранее потерянным сценарий Стэнли Кубрика. Речь идёт об адаптации новеллы Стефана Цвейга «Жгучая тайна», которую хотел экранизировать режиссёр, писал News.ru.