На лицо ужасный, добрый внутри: лучшие роли Алана Рикмана

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Кадр из фильма «Догма»

Актёр запомнился не только благодаря образу Северуса Снейпа

«После стольких лет? Всегда!» — эта сакраментальная фраза Северуса Снейпа в последнем фильме «Гарри Поттера» сделала его героем на века. Аристократичный британец покорил зрителей ролью мрачного профессора зельеварения, который перед самой смертью явил всем свои добрые и чистые намерения. News.ru предлагает вспомнить, кого ещё сыграл Рикман, который ушёл из жизни ровно три года тому назад.

Террорист, 1988

Первая серьёзная роль досталась Рикману через два дня после приезда в Голливуд. Сперва он не рассматривал всерьёз это предложение, так как не хотел начинать карьеру с боевиков. В конце концов начинающий актёр согласился «поторговать талантом» и решил сыграть своего персонажа-злодея, как на подмостках театра, то есть наделить глубиной. Таким образом Рикман неожиданно и сам того не подозревая помог другим театральным актёрам: после «Крепкого орешка» режиссёры всё чаще стали приглашать их на роли антагонистов в кинокартинах. 20th Century Fox Film Corporation Кадр из фильма «Крепкий орешек»

Шериф Ноттингемский, 1991

Роль в фильме «Робин Гуд: Принц воров» окончательно закрепила «злодейское» амплуа Рикмана. Создатели картины намеренно сократили его роль, когда стало понятно, что харизматичный негодяй может затмить самого Робина Гуда. Таким образом, в фильм 1991 года вошли не все отснятые сцены с его участием. Вот она, привлекательная сила зла. Warner Bros. Pictures Кадр из фильма «Робин Гуд: Принц воров»

Распутин, 1996

В одноимённой экранизации Ули Эделя Рикман вжился в образ «царского друга», который повлиял на развал империи. Бородатый инфернальный Алан с диким взглядом губит императора Николая II, которого играет известный по роли Гэндальфа Иэн Маккеллен.

На Западе тут же посчитали, что сыгравший злого юродивого Рикман идеально воплотил на экране «загадочную» русскую душу, впрочем, Распутин там и вправду хорош. Актёр уже тогда закрепился в амплуа мятущейся личности, врубелевского демона, который вечно хочет блага, а совершает зло. HBO Films Кадр из фильма «Распутин»

Ангел, 1999

В фэнтезийной комедии «Догма» Рикману досталась роль ангела Метатрона, а поскольку это фильм на грани, готовые к любой критике создатели сделали героя Адама циничным, саркастичным и обаятельным. Метатрон является сотруднице абортария и объявляет, что её избрали для спасения мира от коварного плана демона Азраила. В теологических догматах обнаружилась лазейка — обновлённая церковь проводит акцию: те, кто пройдёт через арку церкви, получат отпущение грехов, этим и собираются воспользоваться Локи и Бартлби, однако достижение их цели будет означать конец света. STK Кадр из фильма «Догма»

Судья, 2007

И снова Алан Рикман предстал в качестве суперзлодея в бёртоновском «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит». Казалось бы, отрицательными персонажами должны считаться герои Джонни Деппа и Хелены Бонэм Картер, пекущие пирожки с мясом из человечины, но нет. Настоящий злодей — тот, кто довёл их до такой жизни. Судья Тёрпин (Рикман) посадил главного героя по сфабрикованному обвинению на 15 лет, а затем изнасиловал его жену, и бедная женщина приняла яд.

Может быть, Рикману в какой-то момент надоело играть злодеев, потому что однажды он сказал:

«Мне, как и любому другому, действует на нервы, когда всё время приходится демонстрировать черты характера, которых у тебя нет и никогда не было. Все мечтают о режиссёре, у которого хватит воображения, чтобы оторваться от стандартов "нервный блондин" или "мрачный брюнет"».