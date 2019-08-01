https://static.news.ru/photo/a87ec7a6-b443-11e9-9f5e-fa163e074e61_660.jpg Кристиан Флаке Лоренц Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Клавишник немецкой рок-группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц признался, что лично знаком с бывшим главой СССР Михаилом Горбачёвым. Он рассказал, что познакомился с политиком на вручении музыкальных наград в Кёльне.

Мы встретились на вручении музыкальной премии в Кёльне. Уж где-где, а на этом мероприятии я не ожидал его увидеть. Нас представили друг другу, и мы немного пообщались, — заявил Лоренц в интервью « Известиям ».

По его словам, Горбачёв, который фактически был инициатором сноса Берлинской стены, для него является героем и очень смелым человеком. Также музыкант признался, что любит классическую музыку. Из российских исполнителей он часто слушает оперную певицу Анну Нетребко.

Ранее, как писал News.ru, Rammstein объяснилась в любви российским фанатам. Об этом музыканты заявили сразу после концерта на московском стадионе «Лужники». В рамках российского турне группа сыграет 2 августа на «Газпром Арене» в Петербурге.