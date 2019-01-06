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Музеи Московского Кремля покажут работы реставраторов

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

культура [ версия для печати ]

Работы своих реставраторов за последние пять лет представят музеи Московского Кремля в рамках тематической выставки. Об этом проинформировали в их пресс-службе.

Выставки пройдут с 10 июля по 13 октября. На экспозиции «Хранители времени: реставрация в Музеях Московского Кремля» посетители увидят государственные регалии, личные вещи монархов, древние иконы, парадное оружие, изделия работы русских и западноевропейских ювелиров, говорится на сайте музейного учреждения.

В реставрации представленных предметов принимали участие специалисты по металлу, бумаге, тканям, масляной и темперной живописи.

«Выставка раскроет разные аспекты сложной профессии реставраторов и станет ярким событием в жизни музея», — подчеркнули в пресс-службе.

Экспозицию будет сопровождать мультимедийная программа, которая позволит составить представление о процессе работы реставраторов разных специальностей.

Как писал ранее News.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвердил действия по поддержке выставочной деятельности музеев и международного культурного обмена. Музеи, библиотеки и другие некоммерческие организации, хранящие и экспонирующие культурные ценности, освобождаются от необходимости предоставлять обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов.


#кремль #музеи #выставка
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