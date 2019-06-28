https://static.news.ru/photo/b605b5f2-99b7-11e9-9fe4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Eldio Suzano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» повесят в другой зал Лувра. Перемещение «Джоконды» — вынужденная мера, она связана с ремонтом в знаменитом парижском музее.

С тем, чтобы обеспечить проведение реставрационных работ в Зале государств, сохранив при этом возможность приема посетителей, музей в виде исключения принял решение переместить „Джоконду“ в галерею Медичи, которая расположена на втором этаже в крыле Ришелье, — сообщил директор музея Жан-Люк Мартинез.

Картина весьма чувствительна к любым колебаниям. Она написана в начале XVI века на доске из тополя, которая от времени дала трещину. Поэтому «Джоконду» редко перемещают даже внутри самого музея.

На новом месте «Мона Лиза», как и раньше, будет находиться в специальном боксе с кондиционированным воздухом и под пуленепробиваемым стеклом. Оно задерживает часть энергии от импульсов фотовспышек.

Переезд полотна запланирован на середину июля, возвращение на прежнюю стену — на середину октября 2019 года, сообщают в дирекции музея.

Ремонт Лувра затронет как внутренние помещения, так и фасады здания.

Ранее News.ru писал, что знаменитая картина Леонардо Да Винчи «Спаситель мира», вероятно, является подделкой. Это одно из самых дорогих произведений искусства в истории: в 2017 году она была продана на аукционе за $450 млн. Однако искусствовед Бен Льюис уверен, что Национальная галерея Лондона сознательно ввела участников торгов в заблуждение, не сообщив, что специалисты не единодушны в оценке подлинности произведения.

Из пяти оценщиков только двое признали, что полотно настоящее, один заявил, что оно поддельное, оставшиеся не смогли однозначно ответить на этот вопрос.