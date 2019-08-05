Одна из первых исторических постановок «Лебединого озера» хореографов Мариуса Петипа и Льва Иванова вернулась на сцену Большого театра 3 августа. 44 года этот спектакль с декорациями, созданными специально для зала Большого театра, отсутствовал на главной сцене страны. Историческое событие возвращения старой версии классического балета Михаил Мессерер совершил в год своего 70-летия и в год ухода с поста главного балетмейстера Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

Многие ценители классического балета впервые увидели старые декорации «Лебединого озера» в «родном» зале, для которого они были созданы. Оказалось, что они органично продолжают основное роскошное убранство зала главной сцены Большого театра. Хореографические качества труппы Новосибирского театра оперы и балета ответили запросам самой взыскательной публики. Одетта и Зигфрид, глубоко проживающие драматургию своих ролей, заставляли публику плакать и радоваться одновременно с собой, так как балетным танцорам удалось совместить классический танец с убедительной актерской игрой. Финал этой версии — счастливый, никто, кроме злого гения, в нём не погибает. Однако в силу традиционной наполненности зала туристами, многие зрители и не подозревали, что присутствуют на историческом событии. Постановщик балета Михаил Мессерер поделился с News.ru подробностями произошедшего.

— Это действительно та самая версия, которая шла в Большом театре до 1969 года, и вот она впервые за 50 лет сюда вернулась?

— Она шла до 1975 года. Действительно, в 69-м году была сделана постановка Юрия Григоровича, просто какое-то время в репертуаре были оба спектакля. «Старомосковская» версия, о которой мы говорим, шла не так часто, и в последний раз это было в 75-м, по данным бывшего директора музея Большого театра, на которые я опираюсь. Но я примерно так и помню, я танцевал «Па-де-труа» в одном из последних спектаклей.

Михаил Мессерер Виталий Белоусов/РИА Новости

— Костюмы, декорации этой версии — это практически точная копия того, что мы можем видеть на записи спектакля 1957 года. В Михайловском театре вы также сделали восстановленную версию, там точно такие же костюмы и получается два одинаковых спектакля?

— Правильно. Да.

— Но что-то ещё было внесено в версию этой постановки?

— Нет, это та же постановка, которую мы сделали в 2010 году. Конечно, когда работаешь с теми или иными исполнителями, с той или иной труппой, нюансы меняются: размер сцены, количество исполнителей... но это практически незаметно. Однако факт, что постановка вернулась на эту сцену — это, конечно, важное историческое событие.

— Почему важно восстанавливать старые версии? Можно считать, что из-за обилия версий одного и того же спектакля балет себя утрачивает, классическое искусство умирает?

— Можно сказать, что оно умирает. Но эта постановка для любителей классического балета, как жанра. Идея восстановить её родилась в то время, когда нам в Михайловском театре нужна была постановка «Лебединого озера», и я предложил Владимиру Кехману современные версии, например, Мэтью Борна или Матса Эка. Я исходил из того, что нельзя повторять тот же спектакль, что уже идёт в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Потому что были возгласы, не повторить ли тот спектакль? Тот спектакль очень хороший, но мне показалось, что два одинаковых спектакля в одном городе не стоит иметь. А руководство театра хотело иметь классический спектакль, я показал несколько версий, и Владимир Кехман решил, что лучше всего выбрать именно этот спектакль, исходя из всего, что он видел на видео. Он также руководит и Новосибирским театром, и когда встал вопрос, что повезти в Москву в Большой театр, то мы совместно приняли решение относительно этого спектакля. В мае была его премьера в Новосибирске и теперь он привезён на ту сцену, где был рождён.

Михаил Мессерер Виталий Белоусов/РИА Новости

— Какова специфика новосибирской труппы?

— Труппа на очень высоком уровне на мой взгляд, руководит ей Денис Матвиенко. Он выбрал правильный вектор развития труппы, благодаря чему это одна из сильнейших трупп и в России, и в мире. Если правильно продолжать с ней заниматься, она может стать вообще лучшей, так как руководство труппы правильно понимает, что такое классический жанр, что такое жанр классического танца, как нужно танцевать, потому что не всё, где девушки на пуантах и в пачках — это классический танец. Я видел много раз такое, что мне, как специалисту, невозможно назвать классическим танцем.

— Мы видим, действительно, что пуанты — не делают балет балетом, всю дворцовую часть «Лебединого озера» у вас танцуют в туфлях.

— Да, так называемые характерные танцы.

— Также нет и русского танца. Почему вы от него отказались?

— В изначальной постановке Петипа и Иванова его не было. Я согласен с великими классиками в том, что туда не очень идёт русский танец. Хотя у Александра Горского есть гениальная хореография, на основании которой Юрий Григорович сделал свой номер, включив туда многие элементы из той версии.

— Зрелищно выглядит замок, который рушится в конце, в самый напряжённый момент, в самый накал страстей, который известен практическим всем, наверное...

— Это замок злого гения, он был всегда, но саму версию 4-го действия Асаф Мессерер, мой дядя, построил 1937-м году. Декорации для этого спектакля в 1956-м году создал Симон Вирсаладзе. Это выдающаяся его работа, совершенно вне временная. «Лебединое озеро», которое он сделал потом для Большого театра, мне кажется, сильно уступает тому, что создал Симон Вирсаладзе в 1956-м году. Публика убедилась, насколько это оформление превосходит то, что сейчас идёт в Большом.

— Когда вы уходили из Михайловского, в январе 2019, вы говорили, что собираетесь проводить больше времени с семьёй. Удался ли это план?

— Да, несмотря на то, что я много уезжал, ведь я иногда возвращаюсь в Михайловский театр, делаю какие-то вещи... В Новосибирском театре я поставил с тех пор «Лебединое озеро» и «Класс-концерт». И также езжу в другие труппы, у меня периодически бывают поездки в Ла Скала и постановка в Будапештской национальной опере, иногда туда езжу, потому что не теряю связи со своими старыми друзьями. Значительно больше провожу времени с семьёй, что меня устраивает. Сейчас приехал в Москву, но со мной сюда приехала моя семья, так что мне приятно.

Версия балета «Лебединое озеро» Петипа — Иванова стала классической, эта постановка лежит в основе большинства известных версий спектакля. Как говорят балетные знатоки, история «Лебединого озера» длинная, запутанная и давно уже забытая... Современная история знает и версии модернистского балета, и постановки, где все девушки-лебеди заменены мужчинами, но они не считаются классическими.