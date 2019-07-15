https://static.news.ru/photo/61b68aee-a73b-11e9-b37a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Проект привлечения частных инвесторов для восстановления исторических усадеб разработало Министерство культуры России. Соответствующий документ обнародован для общественного обсуждения.

Законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

В настоящее время налоговых льгот для привлечения частных инвесторов для возрождения исторических усадеб нет.

Основанием разработки проекта стало поручение вице-премьера Ольги Голодец по итогам VII Петербургского международного культурного форума до 20 декабря создать пакет предложений по налоговым преференциям для инвесторов, занимающихся возрождением исторических усадеб.

Как писал News, в июне в первом чтении был принят законопроект о разрешении федеральным органам государственной власти бесплатно размещаться в объектах культурного наследия.