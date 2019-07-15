Проект привлечения частных инвесторов для восстановления исторических усадеб разработало Министерство культуры России. Соответствующий документ обнародован для общественного обсуждения.
Законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
В настоящее время налоговых льгот для привлечения частных инвесторов для возрождения исторических усадеб нет.
Основанием разработки проекта стало поручение вице-премьера Ольги Голодец по итогам VII Петербургского международного культурного форума до 20 декабря создать пакет предложений по налоговым преференциям для инвесторов, занимающихся возрождением исторических усадеб.
Как писал News, в июне в первом чтении был принят законопроект о разрешении федеральным органам государственной власти бесплатно размещаться в объектах культурного наследия.